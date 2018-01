Trafikkaos og huller i vejen - men nu er det snart slut

AALBORG: Mange års trafikkaos og hullede vejbaner på Nyhavnsgade i Aalborg får snart en ende:

Et helt nyt slidlag og en byforskønnende midterrabat står færdig i løbet af 2018.

Lise Gansted-Mortensen, projektleder ved By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune, fortæller, at det har været planen længe, at strækningen skulle beklædes med et nyt slidlag. Der er flere forskellige faktorer, der har gjort, at projektet er blevet udsat.

