Trafikkaos udsat: Afspærringer kommer først op i eftermiddag

AALBORG:Selvom flere var taget hjemmefra i god tid, udeblev det forventede trafikkaos i Aalborgs centrum her til morgen. Aalborg Kommune valgte nemlig at vente med at afspærre store del af Sohngaardsholmsvej, Jyllandsgade og Boulevarden, til den værste morgen-trafik var overstået, og selvom busdriften mange steder var lagt om, klarede de fleste passagerer det i stiv arm.

- Der har faktisk ikke været det store at se til. Men de fleste, der skal med herinde fra, er jo også studerende der skal ud til universitetet, og det kommer de forholdsvis let, selvom bussen kører en anden vej, fortalte Morten Poulsen.

Han var en af de mange guider, NT havde sendt på gaden, for at hjælpe folk, der havde svært ved at finde ud af, hvilke busstoppesteder, der vil være nedlagt eller flyttet i de næste mange måneder på grund af anlægget af de ny plusbusruter. Men ved knudepunktet på J. F. Kennedys Plads, hvor han stod sammen med medhjælperen Jacob Dahl, var der ikke de store problemer.

- Der har været et par stykker, som havde spørgsmål om, hvordan de skulle komme til lufthavnen. Men ellers har der ikke rigtigt været noget, forklarede Morten Poulsen.

Selvom Sohngårdsholmsvej først spærres efter frokost, var busstoppestederne på ruten nedlagt fra morgenstunden af. Foto: Torben Hansen

Ved stoppestedet nær Humlebakken på Sohngårdsholmsvej var der til gengæld lidt mere at se til. Så buschauffør Vibeke Sørensen og medhjælperen Anders Jønsson måtte guide mange på en gåtur ned af Petersborgsvej til det nærmeste midlertidige stoppested på Rughaven.

- Jeg synes ellers, ændringerne har været annonceret godt, men der er alligevel en del, som ikke har hørt om det. Måske fordi der er en del, der ikke taler særligt godt dansk her i området, påpegede hun.

NTs guider vil også være på gaden i dagtimerne tirsdag og onsdag. Og fredag og lørdag nat regner man desuden med at sende guider til Nytorv og Vingårdsgade, så folk der har været i byen, kan få hjælp til at finde en bus.

- Indtil videre har vi ikke fået tilbagemeldinger om lange køer eller lignende. Men afspærringen af Sohngårdholmsvej kommer også først op ved frokosttid, og Jyllandsgade venter vi nok med til i morgen, fortæller Niels Bresemann Jensen, som er en af tovholderne på det store Plusbus-projekt.

Han understreger, at Aalborg Kommune har gjort meget for at orientere om omlægningerne og afspærringerne på forhånd. Man har blandt andet sendt 50.000 breve ud i e-boks til borgere, der bliver særligt berørte, og byggeledere og entreprenører har også banket på døren hos samtlige forretninger langs Boulevarden.

- Men derfor kan der selvfølgelig forsat godt være nogen småting, som skal justeres henad vejen, tilføjer han.

Udover Boulevarden og de lukkede stoppesteder på Nytorv, er afspærringen af Sohngårdsholmsvej et af de steder, hvor vejarbejdet forventes at give flest gener. Blandt andet fordi al biltrafik fra midtbyen til de store arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i Aalborg Øst, herefter enten skal køre af den i forvejen stærkt befærdede Th. Sauersvej eller Hadsundvej.

Buschauffør Moprten Poulsen (tv. ) og medhjælper Jocob Dahl havde ikke særligt travlt med at hjælpe passagererne på på Kennedys Plads. Foto: Torben Hansen

- Vi valgte med vilje ikke at spærre vejen af fra morgenstunden for lige at få afviklet den værste trafik. Men vores folk er ved at lukke af nu, og så kommer der skilte op, som leder bilisterne via Hadsundvej, fortæller byggeleder Martin Wøldike Schmith.