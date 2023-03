Trafikal hårdknude er ved at løsne

AALBORG:Trafiksituationen omkring Aalborg var torsdag eftermiddag kort efter kl. 16 mildt sagt udfordret.

På flere af de store indfaldsveje var der lange køer, hvis ikke trafikken endda stod bomstille, og det er efter alt at dømme vintervejret i en kombination med glatføre og flere uheld på de nordjyske veje, der havde skylden for den trafikale hårdknude.

- Der er generelt bare tæt trafik, og så kører folk lige en smule mere langsomt end normalt her i myldretiden, konstaterer Lau Larsen, vagtchef hos Nordjyllands Politi.

Ifølge ham ruller trafikken både gennem Limfjordstunnelen og over Limfjordsbroen, så hvis trafikanterne bevarer tålmodigheden, er der håb om, at alle komme hjem i god behold, og hvis man studerer Vejdirektoratets kort over den aktuelle trafiksituation, så er der også allerede nu tegn på, at trafikken ruller igen.

På Limfjordsbroen presses trafikken af vejarbejde, som betyder, at der kun er åbent for passage i to spor.

Trafikkaos efter snefald

Torsdag eftermiddag blev der meldt om uheld på E45 Nordjyske Motorvej i nordgående retning mellem Hobro V og Hobro N, hvor venstre spor en overgang var spærret efter et uheld. Her kørte en personbil op bag i en lastbil, men ved uheldet skete der alene materiel skade.

På E45 Frederikshavnmotorvejen i sydgående retning mellem Flauenskjold og Jyske Ås skete der et solouheld midt på eftermiddagen, men også her er oprydningsarbejdet afsluttet, og ved uheldet skete der ingen personskade.

På Ålbækvej nær Skagen ved frakørslen mod Hulsig var vejen tidligere torsdag spærret i begge retninger efter et uheld kort efter kl. 14. Her var to biler indblandet i uheldet, og førerne af de to biler blev begge kørt til tjek på hospitalet i Hjørring, oplyser Lau Larsen.

Han kan også fortælle, at der torsdag eftermiddag skete et solouheld på Universitetsboulevarden i Aalborg.

- Heller ikke her var der personskade, men det skabte naturligvis kø i trafikken, siger han.