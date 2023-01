Trafikknudepunkt får en makeover til 25 mio. kr.- og der er også noget til elbilejerne

AALBORG:Der er afsat 25 mio. kr. til en større makeover, når Vejdirektoratet til marts går i gang med at udbygge samkørselspladsen ved Th. Sauersvej og Universitetsboulevarden i Aalborg Øst med fokus på grønnere mobilitet.

Det ombyggede nye knudepunkt skal blandt andet øge samkørsel og skabe bedre vilkår for bustrafikken. Ifølge vejdirektoratet er formålet med projektet "at skabe et nyt knudepunkt i Aalborg Øst, der skal styrke fremkommeligheden på vejene samt skiftet til en grønnere og mere bæredygtig transportform".

Knudepunktet set fra syd med nye toiletbygninger og optimeret skiftezone. Visualisering: Niras / Vejdirektoratet

I projektet er der desuden lagt op til en udvidelse af parkeringsarealet i to områder med mulighed for både kort- og langtidsparkering. Vejdirektoratet vil også gøre klar til el-ladefaciliteter, hvor driften vil blive udbudt eksternt.

- Vi vil forsøge at udfordre vanetænkningen, og det andet er at lære fra det, for vi står med en række lignende pladser rundt omkring i landet, som godt kunne trænge. Vi vil se på erfaringerne med ladestandere og på om vi kan få folk til at bruge dem. er det interessant at lynlade på en pendlerplads, hvor du skal holde otte timer eller er det ikke, siger afdelingschef i Vejdirektoratet Niels Agerholm til Nordjyske.

Samkørselspladen får den stor tur. Arkivfoto: Torben Hansen

Han tilføjer, at Vejdirektoratet på den måde gerne vil bidrage til den grønne omstilling. Omdannelsen af pladsen skal give erfaringer til at omdanne andre lignende pladser i Danmark.

- Det er et projekt, hvor vi vil forsøge at udfordre vanetænkningen. Vi skal lære fra det, for vi står med en række andre pladser rundt om i landet, som godt kunne trænge til en tur, siger Niels Agerholm.

Vejdirektoratet inviterer borgere og brugere af knudepunktet til et informationsmøde i februar, hvor den endelige plan for knudepunktets udformning vil blive præsenteret.

I februar sender Vejdirektoratet anlægsopgaven i udbud, og efter planen starter arbejdet op i løbet af marts. Knudepunktet forventes at stå klar ved udgangen af 2023 med undtagelse af enkelte arbejder.

Hos Aalborg Kommune er man god tilfreds.

- Med knudepunktet får vi en bedre og yderst vigtig sammenhæng mellem transportmidlerne. Kører man i bil til Aalborg, kan man skifte til både Plusbus, cykel, løbehjul eller andre mobilitetsformer på den sidste del af rejsen. Ligeledes bliver der blevet endnu bedre forhold for samkørsel end i dag, når man rejser ud af byen, siger by og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V)