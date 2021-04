Trafikuheld: Bil ramt af både varebil og lastbil

NØRRESUNDBY:En bil blev tirsdag morgen først påkørt bagfra og skubbet ud foran en lastbil, der også bragede ind i bilen.

Selvom bilen efter uheldet var voldsomt skadet, skulle føreren ikke være kommet alvorligt til skade, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

Uheldet skete kort efter klokken 08 på Høvejen i Nørresundby. Her holdt personbilen stille for at svinge til venstre.

En varebil, der kom kørende bagfra, overså den holdende bil og kørte op bagi den. Personbilen blev skubbet fremad - lige ud foran en modkørende lastbil, der ramte bilen foran, forklarer vagtchefen.

Føreren af bilen blev efterfølgende kørt på skadestuen, men er kun lettere tilskadekommen.