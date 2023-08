Trafikuheld giver time-lang kø på motorvejen ved Aalborg

Der er mandag eftermiddag sket et trafikuheld på motorvej E45 i sydgående retning mellem rasteplads Limfjorden ved Dall og afkørsel 29 Svenstrup.

Politiet fik meldingen om uheldet kl. 15.37.

Der er tale om en fejemaskine, hvor et dæk formentligt er eksploderet, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Lau Larsen.

Han oplyser yderligere, at der ikke er nogle tilskadekomne, men udelukkende er sket materiel skade.

Uheldet er sket midt i myldretidstrafikken og det har givet øjeblikkelig kø. Der er således kø op til tilkørsel 26 Universitetsboulevarden.

Vejdirektoratet meddeler, at køen i sydgående retning lige nu giver en forlænget rejsetid på 30 til 60 minutter.

Der er dog også skabt kø ved uheldsstedet i nordgående retning, her er der en forlænget rejsetid på mellem 10 og 30 minutter.

Lau Larsen fortæller, at de afventer Falck, der skal påbegynde oprydningsarbejdet.

- Vi har to patruljer nede, og de er faktisk selv gået i gang med at feje vragrester væk fra nordgående spor, fortæller vagtchefen og oplyser, at det nu er farbart. Det vil dog tage noget tid at få afviklet køen.