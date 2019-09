AALBORG: Nordjyllands Politi fik tirsdag eftermiddag en melding om fastklemte passagerer i to personbiler, der var stødt sammen omkring motorvejstilkørslen ved Universitetsboulevarden i Aalborg.

Heldigvis lykkedes det de involverede at få sig selv ud af bilerne, og de slap uden alvorlige skader.

Nordjyllands Politi mener, at uheldet kan skyldes, at bilerne kørte for tæt på hinanden til at kunne bremse i tide.