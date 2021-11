Trak springkniv under skænderi: Snittede ung kvinde i hovedet og stak mand i maven

AALBORG:Håndgemæng uden for et værtshus i Vejgaard udviklede sig 31. juli blodigt, da en 25-årig mand trak en springkniv og stak en anden mand i maven og låret.

Manden fik alvorlige skader, da kniven ramte både tarme og nyre, men han var ikke i livsfare. Kort forinden det alvorlige knivstikkeri var en ung kvinde blevet snittet i hovedet og på armen.

Onsdag kostede det 25-årige Frederik Sandy Boriths to år og tre månders fængsel.

Knivoverfaldet skete omkring klokken 00.45 uden for Vejgaard Kroen. Her havde den 25-årige været i skænderi og håndgemæng med en gruppe andre mænd, da han pludselig trak kniven og begyndte af vifte med den.

Det foregik i så ukontrollerede bevægelser, at den unge kvinde blev ramt og fik snitsår i hovedet og på armene.

Og det var umiddelbart herefter, at den 25-årige gik over til den anden mand og stak ham ned, fortæller anklager Kristina Frandsen.

Den 25-årige blev anholdt kort tid efter ikke langt fra værtshuset. Han var smurt ind i blod, og politiet fandt også den blodige kniv på ham.

Under retssagen nægtede han sig skyldig. Han forklarede, at han godt kunne huske, at der havde været en konflikt med nogle andre mænd, men at han herefter fik et blackout og ikke husker noget, før han blev anholdt af politiet.

Han valgte dog at modtage dommen.