Alvorlig arbejdsulykke: 73-årig traktorfører dræbt

VODSKOV: Mandag eftermiddag omkom en 73-årig traktorfører ved en ulykke på Vesterbæk mellem Vestbjerg og Vodskov.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Den dræbte blev klemt under et af hjulene på traktoren i forbindelse med græsslåning.

Der er tale om en mand, som ifølge vagtchef Karsten Højrup har kørt traktoren men på et tidspunkt har befundet sig ved siden af den.

- Det er uklart, hvordan det er sket. Men manden kom altså i klemme under det ene hjul og afgik desværre ved døden, fortæller Karsten Højrup.

Politi, læge, ambulance og Nordjyllands Beredskab blev sendt til ulykkesstedet, men mandens liv stod ikke til at redde.

Ulykken skete kort før klokken 16 på privat grund. En bilinspektør var senere mandag eftermiddag ved at undersøge traktoren og ulykkesstedet for at prøve at finde frem til en forklaring på, hvordan den 73-årige kunne komme i klemme under traktoren.

Da der er tale om en arbejdsulykke, er Arbejdstilsynet også blevet orienteret og skal undersøge ulykken nærmere.

De pårørende er blevet underrettet, oplyser Karsten Højrup.