Alvorlig ulykke med traktor - én person kvæstet

VODSKOV: Mandag eftermiddag kom der melding om en alvorlig ulykke mellem Vestbjerg og Vodskov.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

- Vi er lige nu til stede på en adresse nordvest for Vodskov, hvor der er sket et solouheld med en traktor, oplyser politiet via Twitter.

Her oplyses det, at der er tale om alvorlig personskade. Det er endnu uklart, hvem den tilskadekomne er.

- Læge, ambulance, brandvæsen og politi er til stede, oplyser Nordjyllands Politi.

Ulykken skete kort før klokken 16.

Opdateres