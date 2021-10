Trampede kvinde i ansigtet: Følte sig omringet

AALBORG:Torsdag eftermiddag blev en 22-årig mand varetægtsfængslet frem til 10. november efter to voldsepisoder - den seneste begået natten til torsdag. Her er han tiltalt for umotiveret at havet angrebet to kvinder på 21 og 22 år.

Ifølge anklager fra Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg, skulle han først have skubbet den 22-årige kvinde i ryggen og slået hende med knyttet hånd i ansigtet, hvorefter han har skubbet den 21-årige omkuld og trampet hende i hovedet en eller to gange. Overfaldet skete i Svendsgade i Aalborg.

Den 22-årige var i forvejen sigtet for en voldsepisode 27. juni ud for Natalie Pizzabar, Ved Stranden. Her gik det ud over en 33-årig mand, der måtte en tur omkring skadestuen med en brækket kæbe.

Den 22-årig erkender at have været på stedet i begge tilfælde, men nægter sig skyldig i begge forhold, fortæller Thomas Klingenberg.

- I forhold til episoden med de to kvinder forklarede han, at han var oppe at diskutere med dem, hvorefter de sluttede ring om ham og opførte sig truende. Han siger så, at han har taget fat i den ene og skubbet hende væk, men nægter at have trampet på nogen eller udøvet vold, fortæller anklageren.

- Til den anden episode, forklarede han, at han lagde sig imellem nogle, der var i slagsmål.

På grund af begrundet mistanke om gentagne tilfælde af umotiveret vold af særlig kvalificeret karakter, valgte dommeren at varetægtsfængsle den 22-årige frem til 10. november. Den kendelse kærede han, hvilket Landsretten nu skal tage stilling til.