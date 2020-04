Transportminister: Kommerciel beslutning at holde flyruten Aalborg-København lukket

NORDJYLLAND:Transportminister Benny Engelbrecht agter ikke at beordre SAS til at åbne flyruten mellem Aalborg og København her og nu.

Det fremgår af en mail fra ministeren, efter at nordjyske.dk tirsdag kunne skrive, at Aalborg Lufthavn dels via en forespørgsel fra pendlerforeningen SK-AAL og dels via direkte henvendelser fra forretningsfolk til lufthavnsdirektør Søren Svendsen kunne fortælle, at der var et pres for at få genåbnet flyruten hurtigst muligt.

I den forbindelse bad nordjyske.dk om en kommentar fra ministeren, og han har nu svaret i en mail:

- Flyruten mellem Aalborg og København er vigtig for sammenhængskraften i Danmark, for den giver os mulighed for at rejse på tværs af landet på ganske kort tid, lyder det i det skriftlige svar fra Benny Engelbrecht.

- I denne ekstraordinære situation har flyselskaberne dog valgt at indstille ruteflyvningerne midlertidigt, da der ikke er tilstrækkeligt med passagerer. Det er altså en kommerciel beslutning at lukke ruten midlertidigt, ligesom det har været det med ruterne til Aarhus, Svendborg og Midtjylland, som også er indstillet, lyder forklaringen fra transportministeren.

Han skriver i sit svar til nordjyske.dk, at han hæfter sig ved, at det fortsat er muligt at rejse mellem Aalborg og København i både bil og tog.

Med andre ord betragter ministeren ikke flyruten mellem Aalborg og København som kritisk for infrastrukturen i landet.

- Flyruten mellem Aalborg og København har derfor heller ikke samme afgørende betydning som nogle af de svenske og norske indenrigsruter, der strækker sig over store distancer, og som ikke har tilsvarende alternativer. Eller som det for eksempel gælder for flyruten til og fra Bornholm, hvor behovet for at komme til et hospital i København kan være meget akut, slutter Benny Engelbrecht.

Han overlader det dermed ene og alene til SAS at beslutte, hvornår flyruten mellem Aalborg og København skal genåbnes.

SAS meldte i starten af april ud at ruten blev lukket frem til og med 13. april. Siden er der ikke kommet meddelelser fra det skandinaviske flyselskab om, hvornår indenrigsflyvningerne mellem Aalborg og København genoptages.

SAS' informationschef Kristoffer Meinert sagde tirsdag til nordjyske.dk, at ruteplanlæggere hos kigger hele tiden 48 timer frem for at vurdere, om ruter - herunder Aalborg-København skal genåbnes.