Travl nat for politiet: Efterlyser flere gerningsmænd efter røverier og tricktyveri

NORDJYLLAND:Natten til fredag har været travlere end sædvanligt for Nordjyllands Politi. Det fortæller vagtchef Jes Falberg, efter politiet det seneste halve døgn har fået fire anmeldelser om tricktyverier, røverier og røveriforsøg.

Den første episode fandt sted torsdag aften klokken 18.48 i en lejlighed på Risagergade i Brønderslev.

- Her bliver den 83-årige mand, der bor i lejligheden, kontaktet af en mand, som siger, at der er vandskade i bygningen, og derfor skal han have beboeren til at tjekke rørene under køkkenvasken. Og det skynder han sig så at gøre, siger vagtchef Jes Falberg.

- Men da han kommer ud i entréen igen, er manden væk - og det samme er en del kontanter, som han har taget med fra stuen, tilføjer han.

Signalementet af gerningsmanden er sparsomt:

- 25-30 år gammel

- Etnisk dansk af udseende

- Var iført mundbind

Truede med kniv

Lidt senere torsdag aften, klokken 19 mere præcist, bliver der begået røveri i Spar-butikken på Nørre Sørensensvej i Aalborg.

Her forsøger en mand med kniv at true sig til kontanter.

- Men dem ville personalet alligevel ikke udlevere, så manden nøjedes med at snuppe nogle cigaretter, og så stak han af, siger vagtchef Jes Falberg.

Også denne gang er signalementet af manden sparsomt:

- Etnisk dansk af udseende

- Iført mundbind, grå hættetrøje og mørke bukser

Fra stjålet pung til våbenbesiddelse

Senere på natten måtte politiet rykke ud til en lidt mere indviklet episode på Kirkegårdsgade i Aalborg. Her havde to berusede mænd anmeldt et tyveri af en pung begået af to unge rumænske piger, som var forsvundet ind i en opgang.

Da politipatruljen nåede frem og undersøgte sagen, endte det med anholdelse af en rumænsk mand.

- Den rumænske mand var i besiddelse af en såkaldt totenschläger, en slags jernstang beregnet til at slå med, og eftersom den er omfattet af våbenloven, kom han med en tur på stationen, siger Jes Falberg.

Den anmeldte pung blev imidlertid ikke fundet på stedet, og derfor fik de to rumænske piger lov til at blive i lejligheden.

- Men de var alle sammen ret berusede, så vi forsøger os lige med en nærmere afhøring af dem alle sammen, når de er blevet lidt mere ædru, siger vagtchefen.

Skuffende røveriforsøg

Klokken 04.30 fredag morgen var turen så kommet til 7eleven i Reberbansgade i Aalborg. Her kom en ung mand i butikken, lagde en pose på disken og holdt hånden inden for jakken, mens han oplyste ekspedienten om, at der var tale om et røveri.

- Men der blev han nok lidt skuffet, for der var ingen kontanter i butikken. Så han forlader hurtigt butikken igen og tager posen med sig, siger Jes Falberg, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Denne gang lød signalementet:

- 20 år gammel mand

- Afrikansk af udseende

- Talte godt dansk

- Var iført grå kasket, mundbind og sort trøje og bar på en blå pose