Travlhed på genåbningsdag: Timelang kø til at blive corona-testet

AALBORG:Torsdag er "store genåbningsdag" for motionscentre, biografer og teatre, og folk strømmede til teststederne for at blive kviktestet, så de kunne få de nødvendige coronapas.

Men flere steder i Nordjylland, især i Aalborg-området, var der lange køer til teststederne.

Nogle steder var ventetiden på halvanden time eller mere, blandt andet på teststedet på Gammel Torv i Aalborg samt i Aalborg Lufthavn.

Falck: Ikke nok

Falck havde ellers skruet op for testkapaciteten i Nordjylland, men erkender, at det ikke var nok.

- Vi har øget bemandingen med ca. 15 procent i Region Nordjylland i dag (torsdag/red.), men det har vist sig ikke at være nok til den massive efterspørgsel, der har været. Vi har kapaciteten til at teste borgerne i Region Nordjylland, også uden de ventetider vi har oplevet i dag, skriver Dennis Abildgaard Jørgensen, Falcks regionsdirektør for Region Nordjylland, i en mail til Nordjyske.

Når man venter i køen til at blive kviktestet, er der god tid til at tjekke mobilen. Foto: Henrik Bo

- Vi kan bestemt godt mærke, at der er kommet et ekstra tryk på vores testcentre de sidste dage, så derfor arbejder vi også på højtryk for at imødekomme den efterspørgsel, vi oplever i overblikket. Vi har kaldt ekstra personale ind, udvidet testarealerne i de eksisterende testcentre og udvidet åbningstiderne flere steder, tilføjer Falck-regionsdirektøren.

Han opfordrer borgerne til at tjekke ventetiderne på Falcks hjemmeside. Her står, hvornår på dagen ventetiden ventes at være kortest.

Et af Falcks kviktest-steder i Nordjylland er Gigantium i det østlige Aalborg. Her var ventetiden torsdag eftermiddag over én time.

Trods den lange kø og ventetid var der dog forståelse blandt dem, Nordjyske talte med ved Gigantium.

- Det er fint nok, at der er mange mennesker i køen her. Det viser, at folk tager det alvorligt at blive testet, lød det fra Helle Ø. Hansen fra Gug, en af dem i køen til kviktest.

Helle Benzon skulle i træningscenter og havde brug for en frisk corona-test. Derfor stod hun i kø til teststedet ved Gigantium i det østlige Aalborg. Foto: Henrik Bo

Flere havde stillet sig i kø til at blive kviktestet, fordi de skal bruge testresultatet - og coronapasset - til at kunne komme ind i de genåbnede fitnesscentre.

- Jeg skal hen og træne. Det har jeg savnet meget, fortalte Helle Benzon.

Ventetiden ved Gigantium var ikke et problem for hende, men en veninde havde fortalt om frustrerende lang ventetid til teststedet ved Gammel Torv midt i Aalborg.

Også lang kø ved AKKC

Også på regionens teststeder, hvor man skal bestille tid for at blive testet, har der været lange ventetider og kø. Også for lang ventetid, erkender Region Nordjylland.

Ved regionens teststed hos Aalborg Kongres & Kultur Center var der lang kø onsdag, og torsdag måtte man også vente på at blive testet.

- I forbindelse med genåbningen i dag, torsdag, har der været flere bookinger, end vi havde kalkuleret med. Det er sjældent, vi oplever så mange tidsbestillinger foretaget samme dag på en destination, skriver Tina Beith, driftsleder for covid-19-test i Region Nordjylland, i et skriftligt svar til Nordjyske.

Har taget ved lære

Ifølge Region Nordjylland var der tirsdag aften kun 2100 bookninger til test, og morgenen efter var der omkring 4000. De endte med at pode i alt 6000 i løbet af dagen ved AKKC.

Tina Beith uddyber, at de i stedet havde fokus på at oplære nye podere, så der fremover kan blive podet endnu flere.

- Det skulle vi selvfølgelig have ventet med, og vi har her til morgen evalueret gårsdagens udfordringer og taget ved lære, så det forhåbentligt ikke gentager sig, skriver hun.