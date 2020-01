Tre anholdt: Kørte pirat-taxa og stjal betalingskort

AALBORG:Tre mænd blev nytårsnat anholdt og sigtet for dels at køre pirat-taxa, dels for nogle tricktyverier, der skete i forbindelse med kørslen. Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Når kunderne skulle betale for at køre med "taxa'en" aflurede mændene pinkoderne til deres betalingskort, og det lykkedes så at få skabt så megen forvirring, at deres medgerningsmænd kunne stjæle kortene og bruge dem til at hæve kontanter med.

Festen fik dog ret hurtigt en ende, idet de tre mænd altså blev afsløret og anholdt. Efter endt afhøring blev de tre mænd løsladt igen. De sigtede er alle bosat i Aarhus.