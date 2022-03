Tre biler i sammenstød

NØRRESUNDBY:Det endte med et harmonikasammenstød, da en uopmærksom bilist tirsdag kl. 15.39 på Thistedvej ved Nørresundby overså de forankørende biler, og kørte sin bil op i en anden. Uheldet skete syd for rundkørslen, som ligger tæt ved lufthavnen.

Det fortæller vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Men ikke kun de to biler var impliceret i uheldet. For den forreste fortsatte og stødte ind i en forankørende.

- De to personer i den forreste og den midterste bil blev efterfølgende kørt på skadestuen til tjek for nakkesmerter. Umiddelbart lyder det ikke til at være alvorligt, siger vagtchefen.