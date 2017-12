Glatte veje skyld i flere uheld

ULSTED: - Der var sindsygt glat derude - det var helt vildt. Jeg var lige ved at falde på halen, da jeg steg ud af min bil.

Sådan lyder det fra indsatsleder Nils Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab, efter at han onsdag morgen var kaldt til et solouheld på Hovvej ud for nummer 219 lidt vest for Ulsted.

Alarmen lød klokken 6.29.

- Den første melding lød, at tre biler var impliceret, og at der var teknisk fastklemte, lød det fra vagtchef Jesper Sørensen Nordjyllands Politi ved 6.40-tiden.

Nils Eltzholtz og det øvrige mandskab fra beredskabet kunne dog konstatere, at der var tale om et solouheld.

- En kvindelig bilist var på grund af det glatte føre kommet ud i rabatten, hvorefter hendes bil snurrede rundt, kom op på vejen igen for så blot at glide ned i en lille grøft igen. Det var slaget fra siden, da hun røg i grøften, der formentlig er årsag til, at hun klagede over nakkesmerter, så vi måtte klippe bilen i stykker for at få kvinden fri, forklarer indsatslederen.

Tjek for smerter

Kvinden blev i ambulance kørt til Aalborg Universitetshospital til et tjek for nakkesmerterne.

- Med de glatte veje, er det er faktisk mærkeligt, at vi ikke har fået flere alarmer fra folk, der har brug for vores hjælp, konstaterer indsatslederen.

Vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi, kommer da også med en advarsel til de nordjyske bilister.

- Der saltes over hele Nordjylland her til morgen, så folk må gerne køre lidt forsigtigt, lyder advarslen fra vagtchefen.

Flere uheld i Nordjylland

Det var ikke kun i Ulsted, der var glat onsdag morgen. Nordjyllands Politi modtog også anmeldelser om glatføreuheld klokken 8.28 på Houvej i Vester Hassing og klokken 8.49 på Svingelbjergvej syd for Farsø.

- Begge uheld var solouheld, hvor bilerne skred ud på grund af de glatte veje, siger Karsten Højrup, vagtchef ved Nordjylland Politi.

På Houvej i Vester Hassing mistede en kvinde herredømmet over sin bil, der skred ud i grøften. Hun var lettere tilskadekommen og blev sendt til tjek på hospitalet.

Syd for Farsø mistede en 18-årig mand herredømmet over sin bil. Han blev også sendt til tjek.

- Ingen af personerne er alvorligt tilskadekomne, siger Karsten Højrup.