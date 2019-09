Tre drenge udløste bombealarm på sygehus: Det var en tanketorsk

AALBORG: Det var tre drenges leg med en attachémappe og mangel på omtanke, der natten til tirsdag i sidste uge udløste en bombealarm på Aalborg Sygehus.

Sådan lyder det fra Nordjyllands Politi, der den seneste uge har efterforsket mod tre drenge mellem 13 og 15 år.

- På baggrund af afhøringerne af drengene og den øvrige efterforskning er der intet der tyder på, at der er begået noget strafbart. Drengene har ikke haft til hensigt at skabe frygt hos nogen, fortæller politikommissær Martin Rolighed, Nordjyllands Politi.

Blev sprængt i luften

Det var ellers den helt store bombealarm der gik omkring klokken 00.25 natten til tirsdag i sidste uge. En vagt på sygehuset havde set på overvågningen, at der blev stillet en taske ved indgangen.

Området blev afspærret, stueetagen på sygehuset blev evakueret, og tasken endte med at blive sprængt i luften af bomberyddere.

På baggrund af videoovervågningen fandt politiet kort tid efter frem til drengene.

Sag er nu lukket

Men attachémappen var altså ikke placeret foran sygehuset for at skabe frygt, og Martin Rolighed vil heller ikke engang kalde det drengestreger.

For det var helt tilfældigt, at drengene efterlod mappen lige dér.

- De fandt mappen på gaden, og så legede de lidt med den. Da de skulle videre, så stillede de den igen ikke så langt fra, hvor de fandt den. Og der er ikke noget der tyder på, at de har tænkt over, at den stod lige foran indgangen til sygehuset, siger politikommissær Martin Rolighed.

De tre drenge bliver derfor ikke sigtet, og sagen er nu lukket.