Tre frikendt for røveri - dømt for tyveri i stedet

AALBORG: En 37-årig kvinde og en 30-årig mand blev tirsdag frikendt for at have begået et hjemmerøveri på en adresse i Aalborg. Retten fandt det ikke tilstrækkeligt bevist, at der var tale om et røveri, og de to blev derfor dømt for tyveri i stedet. Det oplyser anklager Dorthe Kvist Knudsen.

Kvinden fik en fællesstraf på tre måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste - hun havde en dom på 60 dages betinget fængsel med i bagagen. Manden blev idømt en tillægsstraf til en tidligere dom, og tyveriet i kombination med hans fortid blev takseret til 60 dages ubetinget fængsel.

Begge de to udbad sig betænkningstid med hensyn til, om de vil anke dommen.

En tredje tiltalt i sagen, en kun 21-årig ung mand, blev også kendt skyldig i tyveri, men fordi han derudover var tiltalt for en stribe andre forhold, der gik fra at have været i besiddelse af våben, euforiserende stoffer over hærværk til vold og vold mod embedsmand i funktion, blev den endelige behandling af hans sag udsat.