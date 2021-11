Tre mænd anholdt for at slå og sparke ung kvinde

AALBORG:Tre mænd blev lørdag morgen anholdt for at have slået og sparket en 23-årig kvinde i Aalborg.

Alle tre nægter sig skyldige.

Ifølge Nordjyllands Politi startede volden ved en fest i en lejlighed i Aalborg lørdag morgen.

Kvinden har fortalt politiet, at en mand ville smide hende ud af lejligheden. Hun blev slået og trukket i håret.

Mens hun lå ned, sparkede to andre mænd hende i ansigtet. Hun havde dog ikke synlige skader efter volden, ifølge politiet

Kvinden meldte sagen til politiet lørdag kl. 08.55, hvorefter de tre mænd blev anholdt.

Efter afhøring er de løsladt. En afhøring, hvor de alle træ nægtede at have begået vold mod kvinden, oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Alle tre sigtes fortsat for vold mod kvinden.