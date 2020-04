Tre mænd anholdt: Sigtet for tyveri af dyre fælge og narkobesiddelse

NORDJYLLAND:Tre mænd på henholdsvis 27, 30 og 39 år blev mandag anholdt, da Nordjyllands Politi slog til mod tre adresser i Aalborg.

De tre mænd er mistænkt for flere tyverier og indbrud de seneste måneder, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mændene er mistænkte for blandt andet tyveri af dyre fælge fra nye biler samt for indbrud i autoværksteder.

- I forbindelse med anholdelserne fandt vi formodede tyvekoster fra indbrud i værksteder og alufælge, siger Mikkel Brügmann i pressemeddelelsen.

Udover tyvekoster fandt politiet også 1,5 kilo hash og 7 gram amfetamin.

De tre mænd er tirsdag blevet fremstillet i et grundlovsforhør, sigtet for indbrud i værksteder i henholdsvis Aars og Aabybro, samt for tyveri af alufælge og for besiddelse af euforiserende stoffer.