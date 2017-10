Tre mænd fængslet - havde oversavet jagtgevær

AALBORG: Tre mænd er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have været i besiddelse af et oversavet jagtgevær med 13 patroner ved Hesteskoen i Aalborg Øst.

Det oplyser anklager Kim Kristensen.

De to af mændene på henholdsvis 23 og 25 år blev også sigtet for at have været i besiddelse af 19 gram kokain og 420 gram hash med henblik på videre salg. De nægtede sig begge skyldige, fortæller anklageren.

Den tredje mand, der er 19 år, erkendte sig delvist skyldig i sigtelsen om ulovlig våbenbesiddelse.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og offentligheden kan derfor ikke få flere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt.