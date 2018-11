Tre mænd og to børn på 22-årigs liste - Anklager går efter fængsel på livstid

AALBORG: Det var ikke en dødsliste med navne, som blev fundet hos den 22-årige mand, som mandag står tiltalt for at have forsøgt og voldtage sin nabo samt for at have planlagt at dræbe og voldtage yderligere 16 personer. Herunder politidirektøren for Nordjyllands Politi.

Det gjorde den 22-åriges forsvarer, Charlotte Møller Larsen opmærksom på ved retssagens begyndelse. Listen blev fundet hos den 22-årige tiltalte, men den skulle bruges til at begå anden kriminalitet med, sagde forsvareren.

Hun fortalte blandt andet, at der også var tre mænd og to børn på listen.

Læs også: Tiltale: Politidirektør og 16 andre på 22-årigs dødsliste

Anklagemyndigheden går efter fængsel på livstid til den 22-årige mand.

Det kom frem, da anklager Dorthe Lysgaard forelagde sagen i Retten i Aalborg, da sagen mod den 22-årige blev indledt.

Her kom det også frem, at den 22-årige var jurastuderende og boede med sin kæreste i det lejlighedskompleks, hvor drabs- og voldtægtsforsøget fandt sted.

Anbefaler ikke forsvaringsdom

I forbindelse med sagen er den tiltalte blevet mentalundersøgt, og i første omgang viste den, at den 22-årige kunne idømmes en forvaringsstraf.

Men Retslægerådet har ikke anbefalet en forvaringsdom, og derfor går anklagemyndigheden altså efter en livstidsstraf.

Den 22-årig blev anholdt 2. januar klokken 18.35 – omkring en halv time efter at en 24-årige kvinde var flygtet ud af sin egen lejlighed, efter at være blevet overfaldet.

Ifølge anklageskriftet bankede den 22-årige på den 24-åriges dør under påskud af at finde en støjkilde i lejlighedskomplekset.

Men inde i lejligheden overfaldt han hende, og tog blandt andet kvælertag, så den unge kvinde mistede bevidstheden.

Den 24-årige blev herefter bundet på sengen, men her lykkedes det hende altså at stikke af og løbe op til overboen, hvor hun slog alarm.

Det var under den efterfølgende ransagning af den tiltaltes hjem, at politiet fandt dødslisten med 17 navne – herunder den 24-åriges og politidirektøren for Nordjylland. Politiet fandt blandt andet også en økse, strips, kondomer, maskering og en kniv.

Købte økse og strips

Under anklageren forelæggelse af sagen kom det også frem, at politiet havde fundet dødsporno fundet på den 22-åriges computer.

Det kom også frem, at den 22-årige kort forinden, at den 24-årige blev overfaldet i sin lejlighed, havde været i Silvan for at købe blandt andet økse og strips, og at han havde kontaktet den 24-årige på Messenger, inden han bankede på døren.

Den 22-årige nægter sig skyldig i tiltalen mod ham.