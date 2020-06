Tre mænd sigtet for at smugle flere kilo narko ind i landet

AALBORG:Nordjyllands Politi anholdt tirsdag eftermiddag tre mænd i Aalborg, mistænkt for omfattende narkosmugling. Alle tre blev onsdag varetægtsfængslet i fire uger efter et lukket grundlovsforhør.

De tre anholdte er mænd bosiddende i Aalborg, og de er henholdsvis 19, 22 og 28 år gamle.

Mændene er sigtede for at have smuglet 4,2 kg. amfetamin og ca. 1000 ecstasy-piller til Danmark med henblik på videresalg.

- Der er tale om et stort beslag af narkotika. Derfor er vi tilfredse med, at alle anholdte nu er varetægtsfængslede i fire uger, udtaler politikommissær Casper Jacobsen, der er leder af efterforskningen.

De tre mænd blev onsdag fremstillet i et grundlovsforhør, der blev holdt for lukkede døre. Derfor kan Nordjyllands Politi ikke udtale sig yderligere i sagen.