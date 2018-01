Tre mænd tiltalt for drab på åben gade

AALBORG: Der er nu rejst tiltale mod tre mænd på henholdsvis 25, 25 og 28 år for drabet på en 27-årig mand på åben gade i Aalborg 5. august sidste år.

Det oplyser anklager Kim Kristensen.

Det voldsomme drab skete kort før klokken 18 på Langelandsgade i Vejgaard, efter at fire mænd i en sort Mercedes havde påkørt en Ford Mondo, hvori det 27-årige offer sad, i krydset Østre Alle og Langelandsgade.

Ifølge anklageskriftet havde de tre mænd skudsikre veste på og var bevæbnet med kniven jernrør, peberspray og sten, da de efter påkørslen jagtede den 27-årig mand hen ad Langelandsgade.

De tre mænd kastede sten og sparkede den 27-årige så han væltede omkuld på hjørnet af Langelandsgade og Turøgade, og herefter blev han slået flere gange med jernrøret og stukket adskillige gange med kniv.

Den 27-årige blev efter overfaldet bragt til Aalborg Universitetshospital, men hans liv stod ikke til at redde.

Motivet til drabet er fortsat ukendt, men politiet vurderede umiddelbart efter drabet, at baggrunden kunne være længere tids uvenskab mellem to personer i det kriminelle miljø i Aalborg.

En fjerde mand var i begyndelsen også sigtet for drabet, men han blev i december idømt fem måneders fængsel for at have påkørt den dræbtes bil med vilje samt at have udsat den 27-årige for vold.

Retssagen mod de tre mænd begynder 9. februar. Der er afsat syv retsdage og der forventes at falde dom 22. marts.