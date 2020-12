Tre mænd varetægtsfængslet i sag om drabsforsøg

AALBORG:Tre personer er blevet varetægtsfængslet i sagen om et knivstikkeri, som Nordjyllands Politi betragter som et drabsforsøg. Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

I alt otte yngre mænd blev anholdt tirsdag, det er alle mænd i alderen 16 til 27 år. Den ene blev løsladt allerede efter endt afhøring tirsdag, mens politiet valgte at fremstille de øvrige syv i et grundlovsforhør onsdag med krav om varetægtsfængsling.

Det efterkom dommeren i Retten i Aalborg altså kun for de tre af de sigtede, mens de sidste fire ikke blev varetægtsfængslede. De tre fængslede unge mænd blev varetægtsfængslet i fire uger, skriver politiet på Twitter.

3 af de mistænkte blev ved grundlovsforhøret i dag varetægtsfængslet i fire uger. 4 løsladt. Den sidste anholdte blev løsladt i går efter endt afhøring. Vores efterforskning i sagen fortsætter. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) December 9, 2020

Det er ikke lykkedes at få en udtalelse fra anklagemyndigheden, så om de tre fængslede har kæret kendelsen til landsretten, og om politiet tilsvarende har kæret kendelsen om, at de sidste fire skulle løslades, til landsretten, er uvist. Det har derfor heller ikke været muligt at få at vide, hvordan de otte anholdte forholder sig til sigtelserne imod dem.

Overfaldet fandt sted 8. oktober i Aalborgs centrum, hvor en 19-årig mand var i livsfare, efter han var blevet stukket adskillige gange med en kniv.