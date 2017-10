Tre på skadestuen efter uheld på E39

VESTBJERG: Sidst på formiddagen søndag skete der et trafikuheld på motorvej E39. Det oplyser Nordjyllands Politi.

Uheldet skete syd for Vestbjerg, og det var i det sydgående spor.

Vagtchefen ved Nordjyllands Politi oplyser, at en 41-årig kvinde fra Brønderslev mistede herredømmet over sin bil under en overhaling. Derved ramte hun en anden personbil, der blev ført af en 68-årig mand fra Sindal.

Det fik den ene bil til at skride ud, rulle rundt og ende på siden i grøften.

Det højre spor måtte spærres, mens politi og redningsmandskab arbejdede på stedet. Spærringen blev ophævet kort før klokken 13.

Vagtchefen oplyser, at tre personer måtte køres på skadestuen, men der er heldigvis kun tale om mindre skader for alle tre.