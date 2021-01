Tre sammenstød på E45 - nu meldes to personer i kritisk tilstand

HIMMERLAND:Kørt før kl. 08 fredag morgen skete endnu et bilsammenstød på motorvej E45 i sydgående retning, denne gang ved afkørsel 29 til Svenstrup. Tre personbiler er stødt sammen.

Tidligere på morgenen var der to andre sammenstød på E45 i sydgående retning.

Ved et af de sammenstød blev føreren af en varebil alvorligt skadet, da bilen ramte en holdende lastbil, skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Politiet advarer om risiko for glatte veje fredag morgen.

Vejdirektoratet melder samtidig om, at der her kort før kl. 8.30 er kø, og man må regne med at bruge cirka en halv time længere på at komme frem på grund af uheldene.

En varebil er kørt ind i en holdende lastbil. Føreren af varebilen er kørt til Aalborg sygehus i kritisk tilstand. 2 vognbane er nu åben og bilister kan passerer uheldsstedet med forsigtighed. Kør forsigtigt - der er meget glat! / Vaqtchefen #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 15, 2021

Kl. 0753: Der er sket endnu et uheld på E45 i sydgående retning ved afkørsel 29 - Svenstrup. 3 personbiler er stødt sammen. Politi og redning er på stedet. / Vagtchefen #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 15, 2021

Ved det første af morgenens bilsammenstød på motorvej E45 blev en 23-årig mand livsfarligt kvæstet. Det skete kort efter kl. 07, da to personbiler stødte frontalt sammen.

Læs mere om den ulykke her: