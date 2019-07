Tre teenagere fængslet: Ung mand blev udsat for røveri to gange

AALBORG: Tre teenagere blev torsdag varetægtsfængslet i fire uger ved et grundlovsforhør, der fandt ved Retten i Aalborg.

Det oplyser anklager Torben Kaufmann, Nordjyllands Politi.

De tre unge er sigtet for et røveri, som gik ud over en ung mand i hans lejlighed i Aalborg. Det var i april måned. De to af de sigtede menes desuden også at have begået et andet røveri mod den samme unge mand. Det fandt sted i Kildeparken i marts måned.

- Vi har efterforsket sagerne siden da, og det førte så til anholdelse onsdag, fortæller Torben Kaufmann.

Ved begge røverier blev den unge mand truet med en kniv. Ved røveriet i lejligheden blev han også slået med flad hånd i ansigtet.

- De indfandt sig på hans bopæl, og det er selvfølgelig et rigtig alvorligt forhold, siger Torben Kaufmann.

De sigtede er 16, 18 og 19 år gamle og bor i Aalborg.