Tre tilskadekomne i trafikuheld

AALBORG: Tre personer er kommet til skade i et trafikuheld i krydset ved Sønder Tranders Vej og Zeusvej, hvor to biler tirsdag over middag stødte sammen, da den ene bil havde overset sin vigepligt.

Ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi, Henrik Beck, er de tre personer ikke livstruende kvæstet, men politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige mere om personskaderne. De tre personer sad efter uheldet fastklemt i bilerne.

Uheldet skete omkring klokken 12.20, og efterfølgende var der løbet benzin eller olie ud på kørebanen. Det udgjorde en kort overgang en fare for, at der kunne gå ild i bilerne, mens de tilskadekomne endnu ikke var reddet ud.

Beredskabet fik dog hurtigt styr på de brandfarlige væsker, fortæller vagtchefen.