Tre unge mænd anholdt med flere kilo hash

AALBORG:Tre unge mænd er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, efter politiet tirsdag aften anholdt mændene med mellem 6,5 og 7 kilo hash på sig.

Det oplyser anklager Louise Watson.

De tre mænd - to på 18 år og en på 25 år - blev anholdt klokken 21.17 på Indkildevej i Aalborg, og de er sigtet for i forening at have været i besiddelse af de mange kilo hash med henblik på videresalg.

De nærmere omstændigheder omkring anholdelsen - og sagen i det hele taget - kan anklageren ikke komme nærmere ind på, da grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.

De to 18-årige mænd nægtede sig skyldig i sigtelserne mod dem, mens den 25-årige har erkendt sig delvist skyldig.