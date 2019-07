Tre unge mænd dømt for grov vold: Overfaldt deres offer med jernrør

AALBORG: Tre unge mænd, hvoraf den ene kun var 17 på gerningstidspunktet, blev tirsdag dømt for røveriforsøg og vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Det oplyser anklager Louise Watson fra Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Overfaldet skete 11. april sidste år, hvor de tre dømte var del af et tæskehold, der fik lokket en dengang 20-årig mand til at mødes med én af de tre. Da offeret mødte op i et parkeringshus på Eternitten i Aalborg, dukkede de to andre nu dømte op, den ene bevæbnet med et jernrør. Offeret blev frarøvet sine hovedtelefoner, slået ned med jernrøret og bagefter sparket og slået, mens han lå på jorden. Det lykkedes dog ikke at frarøve ham flere værdier.

Den nu 18-årige gerningsmand er den yngste af de tre gerningsmænd, og han fik også den strengeste straf. Han blev idømt et års fængsel, hvoraf halvdelen skal afsones og den anden halvdel blev gjort betinget. Yderligere blev han idømt en betinget udvisning af Danmark. I hans tilfælde blev straffen skærpet, idet han tidligere er dømt for vold.

En 20-årig medgerningsmand blev idømt otte måneders fængsel, en 19-årig medgerningsmand ligeledes otte måneders fængsel. For begges vedkommende skal de to måneder afsones, de sidste seks måneder blev gjort betinget med vilkår af samfundstjeneste.

Alle tre unge mænd udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.