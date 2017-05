Tre unge nordjyder bag nyt spilkoncept

Pay as you play. Det er konceptet bag Plai, som trekløveret (fra venstre) Frank Eskelund Christensen, Tobias Kastrup Andersen og Peter Sand Morild nu vil forsøge at gøre nogle af verdens største spilproducenter interesserede i. Foto: Laura Guldhammer

AALBORG: Det kan være svært at afgøre, om man vil købe et nyt pc-spil, når man ikke har prøvet det. I den situation kan det være rart at downloade og afprøve spillet uden at købe det og kun betale for den tid, man spiller. Spiller man så længe, at man når op på spillets salgspris, har man automatisk købt det og skal så ikke længere betale pr. tid.

Det er idéen bag en digital platform kaldet Plai, som tre unge nordjyske iværksættere har udviklet. Den er ifølge ophavsmændene verdens første af sin slags, og nu vil de tre forsøge at afsætte den til nogle af verdens førende spilproducenter.

Om en måned drager de til USA for at præsentere deres platform ved E3 i Los Angeles, verdens største konference inden for pc-gaming.

Fortsat studerende

- Vi har platformen, nu skal vi have nogle til at bruge den, og helst nogle af de store spilproducenter, siger Frank Eskelund Christensen.

Han er uddannet datamatiker, men i lighed med de to andre i trekløveret, Tobias Kastrup Andersen og Peter Sand Morild, er han fortsat studerende ved UCN i Aalborg.

Frank Eskelund Christensen har været iværksætter siden 2009, men har netop frasolgt sine netbutikker for at kunne koncentrere sig om Plai.

- I øjeblikket er vi i dialog med en investor for at skaffe finansiering til den vækst, vi håber på. Går det godt i USA, får vi helt sikkert brug for flere medarbejdere, siger Frank Eskelund Christensen.

Både spiludbydere og spillere kan tage bestik af konceptet på firmaets hjemmeside, goplai.com, hvor man allerede i dag kan afprøve platformen i en lukket version.