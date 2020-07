Tre unge skal i fængsel: Sparkede og slog ofre i Aalborgs natteliv

AALBORG:Tre unge mænd på nu 19 år var sammen, en af dem for sig selv og en enkelt af dem i selskab med to andre, tre gange i 2019 involveret i nogle grove voldsepisoder, som nu har udløst fængselsstraffe til dem alle.

Det har Retten i Aalborg afgjort efter et flere dage langt retsmøde.

Vi skal først tilbage til sidst på aftenen 24. august 2019. Her var der koncert med Suspekt i Skovdalen i Aalborg, og umiddelbart efter koncerten blev en 21-årig mand fra Aalborg slået ned på hjørnet af Kong Christians Allé og Hasserisgade.

På daværende tidspunkt fortalte vicepolitiinspektør Niels Kronborg fra Nordjyllands Politi til NORDJYSKE, at der først havde været en ordveksling mellem den 21-årige og nogle - på det tidspunkt - uidentificerede mænd.

Derpå faldt et knytnæveslag, hvor den 21-årige slog hovedet. Ifølge anklageskriftet faldt han bagover og fik efterfølgende konstateret, at hans næse var brækket, han fik kraniebrud og flere blødninger i hjernen.

Voldsmanden blev efterfølgende eftersøgt og blev senere anholdt. Han viste sig at være den ene af de tre 19-årige - og han var den eneste anklagede i dette overfald.

- Den forurettede mødte som vidne i sagen. Han kunne ikke forklare, hvorfor han var blevet overfaldet, fortæller anklager Louise Watson fra Nordjyllands Politi.

Hun oplyser, at den 19-årige erkendte de faktiske omstændigheder, men var i tvivl, om han var gerningsmanden. Han blev fundet skyldig i overfaldet - og i at have uddelt det knytnæveslag, som gjorde, at den 21-årige faldt.

Blev slået med en glasflaske

Næste punkt i anklageskriftet omhandler en episode, som fandt sted 16. november 2019 kl. ca. 03.45 i Aalborg.

Her blev en mand flere gange slået i hovedet med en glasflaske samt slået og sparket på kroppen og hovedet, mens han lå ned. Alle tre 19-årige blev fundet skyldige i overfaldet, oplyser fortæller anklageren.

Endelig var en af de 19-årige tiltalt for, i forening med to helt andre personer, at have været medgerningsmand i forbindelse med en voldsepisode 19. december 2019 kl. ca. 02 på et diskotek i Aalborg.

Her blev en person skubbet omkuld og sparket - og for det blev den 19-årige frifundet for at have gjort det i forening med andre, men fundet skyldig i at have skubbet og sparket ud efter personen.

Overvejer at anke dommen

Retssagen endte med, at de tre 19-årige blev idømt fængselsstraffe i henholdsvis seks, fem og fire måneder. To af dem modtog dommen, mens den tredje, som blev idømt fire måneders fængsel, tog betænkningstid med henblik på at anke dommen.

Ingen af de tre unge mænd er tidligere dømt eller kendt for lignende kriminalitet.

Anklageren er tilfreds med udfaldet af retssagen.

- Ja, jeg er tilfreds. De er dømt for det, de er tiltalt for, konstaterer hun.