Tre unge udsat for røveri: Røverne stak af med deres højttaler

AALBORG:Politiet modtog mandag aften klokken 21.07 en anmeldelse om et røveri i Kildeparken. Her sad tre unge mænd og lyttede til musik fra en bærbar højttaler, da tre andre maskerede unge dukkede op. De slog til en af de tre musiklyttere, stjal højttaleren og løb fra stedet, fortæller vagtchef Jess Fallberg fra Nordjyllands Politi.

Politiet ledte mandag aften på stedet med hunde for at forsøge at finde gerningsmændene eller spor af dem. Det eneste signalement af de tre er, at de var maskerede - den ene med en rød bandana, den anden med en styrthjelm og den tredje med en sort "røverhue".

Har man set noget til de tre røvere, da de løb fra stedet, så kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 1-1-4