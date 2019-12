Tredje mand sigtet for røveri i lejlighed

AALBORG:13. november blev to mænd røvet i en lejlighed i Aalborg. Kort tid efter blev en mulig gerningsmand anholdt og varetægtsfængslet, en uge senere blev en kvinde fængslet for røveriet, og fredag har politiet så fået den tredje formodede gerningsmand varetægtsfængslet i sagen.

Det oplyser anklager Eva Madsen.

De to mænd og kvinden - der alle er i starten af 20'erne - er sigtet for at have truet de to mænd i lejligheden med knive og peberspray og tvunget dem til at udlevere et ur og nogle sko, fortæller anklageren.

De to mænd, der blev udsat for røveriet, boede ikke i lejligheden. Der er heller ikke tale om en egentlig hjemmerøveri - hvilket betyder, at røveriofrene og de tre sigtede kendte hinanden i forvejen.