Tricket med at hoppe om på bagsædet virkede ikke for narkobilist

AALBORG:Ved et-tiden natten til mandag måtte to betjente fra Nordjyllands Politi ud i en kortere biljagt, som er endt med en stribe sigtelser for en 24-årig mand.

Det hele begyndte, da betjentene så en personbil i Færøgade i Aalborg og ville standse den. Men så let skulle det ikke gå, fremgår det af politiets døgnrapport.

Bilisten accelererede nemlig, da patruljevognens udrykningssignal blev tændt.

Den 24-årige forsøgte at ryste betjentene af sig men blev hurtigt indhentet.

Betjentene så her, at føreren af bilen sprang om på bagsædet, mens en passager bukkede sig ned, og herefter bremsede bilen kraftigt.

Derved kunne betjentene få en snak med de to personer i bilen, og det viste sig, at der var 0,23 gram kokain samt to gram hash i bilen - og en kniv i handskerummet.

Føreren af bilen erkendte, at narkoen tilhørte ham, men han ville ikke kendes ved kniven. Han er dog blevet sigtet for både narkobesiddelse og for besiddelse af en ulovlig kniv.

Betjentene udførte en narkometertest på føreren, som slog ud for både kokain og hash. Så nu er han også sigtet for narkokørsel.

Og så var der lige biljagten, der har ført til sigtelser for ikke at efterkomme politiets anvisninger og for "mangel på agtpågivenhed". Men i virkeligheden burde han slet ikke have siddet bag rattet. Han var nemlig allerede frakendt førerretten. Så det er også en sigtelse oven i de mange andre.

Passageren i bilen blev ikke sigtet for noget, men den 24-årige kan se frem til lidt af et retsligt efterspil.