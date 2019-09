Trods besøg af Obama: Stille vagt for politiet

AALBORG:Selv om en af verdens mægtigste mænd lørdag var på besøg i Aalborg med deraf følgende masser af politibetjente i aktion, så kunne Nordjyllands Politi notere sig en stille og rolig lørdag eftermiddag.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet kunne notere sig en stille og rolig vagt trods indsættelse af betydelige politistyrker – uniformerede såvel som civile. Ligesom der var masser af mennesker i bybilledet på grund af det prominente besøg, lyder det i pressemeddelelsen.

Nordjyllands Politi udtaler sig ikke om det præcise antal af politifolk, der har været indsat for at sikre ro og orden under Barack Obamas besøg.

- Men vi har været på plads hele dagen i og omkring Aalborg med henblik på en tryg afvikling af arrangementet,”siger politiets operationsansvarlige, vicepolitiinspektør Niels Kronborg.

Politiet har desuden i tiden op til besøget været i løbende dialog med de mange samarbejdspartnere, og man har forberedt sig intensivt på opgaven med sikkerheden omkring arrangementet.

Vicepolitiinspektør Niels Kronborg noterer sig, at alt forløb planmæssigt.

- Alle gæster og tilskuere var i godt humør, og der var en fin stemning hele dagen igennem – og vi overgår nu til almindeligt beredskab, slutter Niels Kronborg.

Politiet foretog ingen anholdelser eller udskrev nogen bøder i forbindelse med besøget.