Trods corona: Hovednavn melder klar til Tall Ships Races

AALBORG:Fredag måtte Ringsted Festival aflyse en koncert med TV-2 efter en melding om, at tre af bandets medlemmer var ramt af corona.

Aflysningen var også dårlige nyheder i Aalborg, hvor TV-2 er annonceret som hovednavn ved The Tall Ships Races, og efter planen skulle gå på scenen på Slotspladsen lørdag kl. 21.30.

Efter at have været i kontakt med bandets booker, har Keld Rud Nielsen, der er ansvarlig for musik og underholdning ved Tall Ships Races, dog fået bekræftet, at TV-2 er klar til at gå på scenen lørdag aften.

- Da vi fandt ud af, at de havde aflyst i Ringsted, tog vi straks kontakt til bookeren. Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder, men vi har fået at vide, at de er klar til at spille i Aalborg lørdag aften, siger Keld Rud Nielsen.

Meldingen er en stor lettelse for eventchef Søren Thorst.

- Jeg er rigtig glad for, at de har meldt sig klar til i morgen. Ellers havde vi haft noget af et problem, konstaterer Søren Thorst, der ikke er nervøs for, at planen endnu kan nå at gå i vasken.

- Jeg tror på, at de er så ordentlige, at hvis de havde været det mindste i tvivl, så havde de også meldt fra, så vi havde haft en chance for at finde en anden løsning. Det har vi ikke, hvis de melder fra lørdag, siger han.