Kort før politiet frarådede unødig udkørsel, fik bilist p-bøde i Vejgård

AALBORG:Det var lidt af en rusketur, der ramte Nordjylland fredag aften. Stormen Otto blev på et tidspunkt så slem, at politiet ligefrem frarådede al unødig udkørsel.

Derfor undrede det også Kjeld Christensen, da han og datteren i søndags opdagede en p-bøde i datterens baggård.

Her var Kjeld taget ned for at hjælpe med oprydningen efter stormen, og i en bunke blade fandt de en p-bøde, der øjensynligt i blæsten var fløjet over carporten og ind i gården.

- Da jeg så bøden, så datoen og så tidspunktet, tænkte jeg straks på politiets udmelding, siger Kjeld Christensen.

Selvom bilisten måske ikke har set p-bøden, slipper vedkommende ikke. Bilisten skal dog ikke betale et rykkergebyr, bare fordi den gule seddel fløj væk. Foto: Claus Søndberg

På p-bøden kan man se, den blev udskrevet klokken 19.21. Her var stormen så slem, at politiet frarådede al unødig udkørsel knap 40 minutter senere.

Selvom politiets udmelding først kom senere, kunne stormen tydeligt mærkes klokken tyve minutter over syv, og derfor mener Kjeld Christensen, at det er utilstedeligt, at p-vagterne var ude med p-bødeblokken, da stormen rasede.

- Jeg synes måske lige, man kunne tage bestik af situationen. Når det stormede på den måde, var det lige før, man ikke kunne holde sig oprejst. Så burde man tænke over, hvorvidt det er vejret at gå ud og give p-bøder i.

Hvorfor skal p-vagterne holde sig fra at give bøder, bare fordi det blæser meget?

- Man burde tænke sig til, at med den rusken og vind, der var, blæser p-bøden væk, når man sætter en seddel under en vinduesvisker. Så bilisten ved ikke, han har fået den.

- Var den klistret fast til ruden, gav det bedre mening. Men den sidder jo under vinduesviskeren, og hvis vinden får fat i den, så er den væk.

Foto: Claus Søndberg

Lytter altid til p-vagterne

Hos Parkzone, der har givet p-bøden, understreger administrerende direktør Torben Juhl i et skriftligt svar, at parkeringsvagten kontrollerede området, mens udkørsel ikke var blevet frarådet endnu.

- Når vi oplever voldsomme vejrforhold såsom Otto, tager vi altid vores forbehold, da vores parkeringsvagters sikkerhed og velvære er vigtigt for os. Vi lytter til vores parkeringsvagter, hvis de føler sig utrygge og vurderer, at det er for voldsomt at færdes i trafikken, og korrigerer vores drift ud fra dette.

Selvom bilisten formentlig ikke ved, at vedkommende har fået en p-bøde endnu, slipper vedkommende skam ikke. Han/hun får den bare via brev i stedet.

Betalingsfristen bliver også rykket, så brevet kan nå at komme frem, og bilisten stadig har en chance for at betale.

- Med denne procedure vil vi give de parkerende de bedste forhold for at kunne modtage og betale for deres kontrolafgift, uden de skal modtage rykkergebyrer i situationer som denne.