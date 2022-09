Trods stigende priser: Johnny forærer sine fisk væk

AALBORG:- Hvis man kan hjælpe, skal man gøre det.

Så kort og klart lyder svaret på, hvorfor Johnny Melchior Nielsen i dag, lørdag 17. september, valgte at lukke sin fiskeforretning tidligere end ellers. For i Johnnys Fiskehus, som butikken hedder, betragter man også de stigende elpriser med gru - og det i første omgang på kundernes vegne.

Netop derfor tyede Johnny Melchior Nielsen til tasterne lørdag morgen, hvor han i et Facebook-opslag annoncerede, at butikken ville lukke et kvarter før for at lade folk uden mange penge hente friske fisk - ganske gratis.

- Det er jo et helvede for alle med de her priser. Ingen kan se sig fri, men jeg håber på at kunne hjælpe dem, som har det sværest, siger han og understreger:

- Selvom jeg godt ved, at det kan være svært at tage imod for dem, som virkelig har brug hjælpen. Det er jo de færreste, der har lyst til at skilte med deres sårbarhed.

Af samme grund var der derfor heller ingen specifik grænse for, hvem der måtte og ikke måtte hente gratis fisk i butikken i Store Restrup ved Nibe.

- Folk kan bedst selv vurdere, om de er pressede. Og er der nogen, der snyder, har de det sikkert skidt på en anden måde, siger Johnny Melchior Nielsen og understreger, at han ikke er nervøs for at blive udnyttet.

- Dem, der møder op, skal have det, de har brug for. At jeg skriver, at der er maks. begrænsninger, er for at signalere, at der skal være nok til alle dem, der dukker op.

I fremtiden håber han forsat at kunne hjælpe dem, som af den ene eller anden årsag lider under de stigende priser i samfundet.

- Men jeg har endnu ikke fået min egen elregning for butikken. Den får jeg den 20. september, og herefter må vi se. Står det helt skidt til, må jeg også dreje nøglen om.

Skulle det komme så vidt, bliver det dog kun for en periode - indtil elpriserne forhåbentligt falder igen, forsikrer Johnny.