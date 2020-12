Troede skulptur var smadret men virkeligheden var en helt anden

AALBORG:Skulpturen Favntag er med sine to meter normalt let at få øje på, når den står på havnefronten i Aalborg ved Kvindens Plads i Utzon Parken. Men da det pludselig i weekenden blev registreret, at skulpturen var væk, blev der sat gang i spekulationerne om skulpturens skæbne på de sociale medier.

Ord som vandalisme og hærværk blev blandet med forargelse og håbet om, at gerningsmanden ville blive fundet. Der var dog også dem, der forsøgte at slå koldt vand i blodet i forhold til skæbnen for den tonstunge skulptur, der er skabt af kunsteren Tove Anderberg.

Sådan ser der normalt ud på Kvindens Plads, hvor skulpturen Favntag står. Arkivfoto

NORDJYSKE Medier undersøgte sagen først hos kommunens kunstfond, der ikke havde hørt om, at nogen havde taget et kedeligt og for hårdt favntag med skulpturen.

Kommunens stadsgartner Kirsten Lund Andersen havde heller ikke hørt om sagen men undersøgte den og fandt frem til, at skulpturen har det godt, selvom den nu er langt hjemmefra pladsen på havnepromenaden.

- For 14 dage siden er den blevet bragt til en konservator i Herning, så det er derfor, at den ikke står der. Det er en opfriskning af den, siger Kirsten Lund Andersen.

Dermed er Favntag heldigvis blot på rekreation på heden, men tidligere har Favntag været udsat for dramatik, da skulpturen var forsinket fra teglværket, hvilket betød, at den ikke var klar til indvielsesfesten i 1992, hvor man i stedet for afslørede en midlertidig betonkopi af figuren.

Initiativet til ”Favntag” kom i øvrigt fra en arbejdsgruppe på 11 kvinder fra Aalborg, der i 1990 blev nedsat for at synliggøre kvindens indsats i byens lange historie.