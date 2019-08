Truede med flaskehals - nu har de to mænd været for en dommer

AALBORG: To mænd på 21 og 26 år er blevet varetægtsfængslet i tre uger for et gaderøveri mod en 19-årig mand natten til fredag klokken 03.19 på Banegårdspladsen i Aalborg.

- De er sigtet for at holde en flaskehals frem mod en person og sagt, at de ville have hans penge, siger anklager Mathias Andersen, der tidligere i dag var til grundlovsforhør med de to mænd.

Mændene stjal 450 danske kroner fra den 19-årige. Herefter ringede manden til politiet, og de to sigtede blev senere på natten anholdt i Aalborg.

Den 21-årige mand nægter at udtale sig, hvorimod den 26-årige har afgivet forklaring. Dog er det ikke muligt at høre forklaringen, da forhøret foregik bag lukkede døre.

Begge mænd nægter sig skyldige, men kærer ikke afgørelsen.

Retten tilbageholder mændene på grund af risikoen for, at de sigtede vil begå flere forbrydelser, eftersom de i forvejen er kendt af politiet.

Samtidig skal politiet have tid til at finde vidner og undersøge overvågningskameraer på Banegårdspladsen i Aalborg.