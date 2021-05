Trusler mod statsministeren: 47-årig nægter sig skyldig

AALBORG:Den 47-årige mand, som Nordjyllands Politi efter en kort efterforskning anholdt og sigtede for telefonisk at have fremsat trusler mod statsministeren, er ved et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet frem til 11. maj.

Manden nægter sig skyldig.

Det oplyser anklager Søren Riis Andersen fra Nordjyllands Politi.

Den 47-årige mand, der er fra Arden, er sigtet for tirsdag 27. april telefonisk at have rettet trusler mod statsministeren ved opringninger til Socialdemokratriets partikontor på Christiansborg.

- Det er dem, der anmelder det. Der er tale om flere opkald, men det er ét opkald, der ligger til grund for sigtelsen , oplyser Søren Riis Andersen.

Den 47-årige er sigtet efter straffelovens §119, der handler om trusler mod folk i offentlig tjeneste. Her går strafferammen fra bøde til fængsel i otte år.

Der er tidligere eksempler på personer i Danmark, som er dømt for trusler mod en siddende statsminister.

I 2019 blev en dengang 46-årig mand ved Retten i Viborg idømt 40 dages ubetinget fængsel for i en mail til Patienterstatningen at skrive "Så har jeg besluttet mig for at skyde Statsministeren i knoppen i stedet for" i vrede over ikke at få udbetalt erstatning.

Dengang hed statsministeren i Danmark Lars Løkke Rasmussen.