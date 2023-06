Trusler mod advokat i Mia-drabssag

AALBORG:Advokat Mette Grith Stage, der er forsvarer for den tiltalte i Mia-drabssagen, har modtaget trusler.

Det oplyser hun selv i et opslag på Instagram.

En 37-årig mand er tiltalt for at have voldtaget og dræbt 22-årige Mia Skadhauge Stevn. Ved retsmødet torsdag kom han med sin forklaring, og her nægtede han sig skyldig i både voldtægt og drab. Han sagde, at den unge kvinde var død på grund af et uheld.

Drabssagen vækker stærke følelser, og i en Instagram-besked til advokat Mette Grith Stage skriver en ung nordjyde: "Dit arbejde er at hjælpe en morder med at finde på en løgnhistorie. Du skal ikke gå og vise dit ansigt rund omkring i Aalborg. Kig dig for når du går over vejen".

Her er den truende Instagram-besked til Mette Grith Stage. Og sådan har hun selv reageret på den. Fra Instagram

Mette Griths Stages reaktion på den truende besked er "Spiser bare hjemme i aften", fremgår det af en story på hendes Instagram-profil.

Det har p.t. ikke været muligt af få en kommentar fra advokaten, da hun lige nu er i retten i forbindelse med drabssagen. En retssag, der fortsætter i flere dage endnu.

Opdateres...