Turisme-direktør vil finde løsninger på utrygt natteliv

AALBORG:Med et opslag på Facebook og flere andre sociale medier, har natportier Heine Stick i den grad fået gjort opmærksom på, at hotellerne kan række en hjælpende hånd ud i forsøget på at undgå tragiske situationer, som da Mia Skadhauge Stevn i forrige uge trådte ind i en sort VW Golf - formentlig en pirattaxi - og aldrig siden blev set i live.

"Som natportier på et hotel i Aalborg og forælder vil jeg på det kraftigste anbefale de unge i nattelivet (og jeres forældre) til at huske på, at flere hoteller i centrum er døgnåbne," indleder han opslaget, som siden i torsdags er blevet delt over 35.000 gange og har fået 17.000 reaktioner.

"I har derfor altid mulighed for at få hjælp til at bestille en taxa, få opladet jeres telefon, låne vores telefon og ringe til familie eller venner, måske endda nyde en varm kop kaffe, mens I venter," fortsætter han.

Netop hotellernes rolle for et trygt natteliv bliver også taget op, når turismesamarbejdet Destination Nord torsdag mødes med en række aalborgensiske hoteller.

- Sagen med Mia er jo frygtelig ulykkelig, og samtidig har jeg set analyser, der fortæller, at over 60 procent af de unge kvinder føler sig utrygge i nattelivet. Det duer ikke. Vi bliver nødt til at finde løsninger. Derfor har vi valgt at tage det op og sige "kunne vi spille en rolle i det her?" siger direktør i Destination Nord, Tonny Thorup.

- Det som natportieren har fat i, er at der altså er en række steder, der har åbent om natten. Blandt andet hotellerne, men også tankstationer, som også gerne vil hjælpe, siger Tonny Thorup, der dog også betegner det som en balancegang, når hoteller rækker hånden ud til strandede gæster fra Gaden.

- Alle vil selvfølgelig rigtig gerne hjælpe den unge pige, som står og fryser og telefonen er gået tør, mens hun venter på at blive samlet op af hendes forældre eller af en ven. Udfordringen der, hvor man bliver til varmestue for eksempelvis en gruppe af unge mænd, der er lidt højlydte. Det er der udfordringen ligger i forhold til at signalere, hvad det er, man kan hjælpe med, siger han.

Text me when you get home

Tonny Thorup ser vejen mod et tryggere natteliv som et samspil mellem mange aktører.

Når Tonny Thorup torsdag møde med en række Aalborg-hoteller bliver hotellernes rolle i nattelivet taget op som et af punkterne på dagsordenen.

- Løsningerne skal findes i dialog mellem vores branche, politiet, de frivillige som eksempelvis natteravnene. Og så handler det i høj grad om at pushe den adfærd, der hedder, at man aldrig går alene hjem og at man altid har aftaler om, hvordan man kommer hjem. Det her ligger meget i forlængelse af den #textmewhenyougethome-bevægelse, der opstod i England sidste år, konstaterer direktøren, der ikke er i tvivl om i hvilke timer de store udfordringer ligger.

- I Aalborg er der et ekstremt tryk i tidsrummet fra klokken 4 til 5.30, hvor alle vil hjem. Det er der, der opstår situationer, som i Mias tilfælde, hvor man angiveligt opsøger alternative muligheder for at komme hjem, konstaterer Tonny Thorup, der understreger, der ikke er tale om et Aalborg-problem.

- Det er et samfundsproblem. At tragedien med Mia skulle udspille sig i Aalborg, er tilfældigt. Det kunne ligeså godt være sket i Frederikshavn eller et andet sted i landet.