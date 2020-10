Turné for tricktyve afbrudt: Fængslet i fire uger

AALBORG:Tre rumænske statsborgere er ved et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg alle blevet varetægtsfængslet i fire uger. De tre unge mænd blev anholdt på Fyns sidst på eftermiddagen onsdag.

Det skete efter en hurtig efterforskningsindsats i Nordjyllands Politi, hvor man – ikke mindst takket være årvågne vidner – fik en præcis beskrivelse af tyvenes køretøj, en ældre Volvo. Det viste sig at være meget vigtigt for et gennembrud i sagen.

- For den beskrivelse blev nemlig, som det hedder i vores sprog, "rundkastet" til politikredsene – og klokken 17.05 kunne en patrulje fra Fyn bringe bilen til standsning lige efter Lillebælt og anholde de tre mænd, forklarer lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, der i samme åndedrag bemærker, at det viser noget om, hvor hurtigt tricktyve kan flytte sig i landet, når de begår deres kriminalitet.

De tre mænd, der er henholdsvis 22, 22, og 23 år gamle, er på nuværende tidspunkt sigtet og varetægtsfængslet for de fem tilfælde af tyveri i Nordjylland mod butikker i Klarup, Storvorde, Mou, Svenstrup og Hadsund.

Deres særlige fremgangsmåde var, at de gik ind i butikkerne, hvor de spurgte om vej og skabte lidt forvirring ved at brede et stort papirkort ud.

- Herefter stjal de, hvad de kunne få fat på – mest kontanter og elektronik, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, og han tilføjer, at de var i besiddelse af nogle af disse tyvekoster, da kollegerne fra Fyn anholdt dem.

Ved anholdelsen var deres flugtbil fyldt med tyvekosterne fra de mange tricktyverier.

Vicepolitiinspektøren oplyser, at man mistænker de tre rumænske mænd for at stå bag flere kriminelle forhold, der er begået andre steder i Danmark.

- Og det er blandt andet det, som vi skal bruge vores videre efterforskning til at få klarlagt, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, der derfor heller ikke har yderligere kommentarer til det arbejde, der nu ligger foran politiets efterforskere.