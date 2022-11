Tusinder klikker på video af vejarbejde

AALBORG:Følgerne af Aalborg Kommunes Facebook-side har taget mere end almindeligt godt imod en såkaldt timelapse-video, som kommunen har delt mandag.

Næsten 10.000 havde mandag aften klikket på videoen, som har kogt seks måneders vejarbejde på en af Aalborgs mest trafikerede veje ned til sølle 75 sekunder - hvor der endda i glimt kommer et karnevalsoptog forbi.

Normalt passerer ca. 30.000 biler dagligt Vesterbro i det centrale Aalborg, så det var formentlig med nogen ængstelse, at kommunen i marts satte gang i det månedlange arbejde med at udskifte den gamle bro, der fører Vesterbro over jernbanen samtidig med, at jernbanestrækningen under broen skulle elektrificeres.

Projektet blev koordineret med Banedanmark, der ejer broen sammen med kommunen, og tilrettelæggelsen af arbejdet sikrede, at der var passage undervejs. I perioden fra påske til pinse "klippede" man den første del af broen over og byggede den op igen. Fra pinse og frem gjaldt det anden halvdel af broen, og efterfølgende kunne kommunen konstatere, at det var gået mere smertefrit for fodgængere, cyklister og bilister end frygtet.

23. september blev arbejdet afsluttet, og så var der atter fri bane for biler og andre trafikanter.