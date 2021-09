Tusindvis af soldater indtager Nordjylland

NORDJYLLAND:Danske soldater har fået besøg af tusindvis af deres kolleger fra 13 lande i denne uge - uge 39 - og frem til torsdag 7. oktober. Og det vil i dén grad kunne ses og høres i Nordjylland.

Ifølge en pressemeddelelse fra Forsvaret er der tale om den største, nordeuropæiske specialoperationsøvelse nogensinde. Deltagerne vil blandt andet have base på Flyvestation Aalborg og Flådestation Frederikshavn.

2500 soldater fra 13 nationer er med, og det er lige fra konventionelle militærstyrker til de specialiserede operationsstyrker. Der er sendt fly, helikoptere, skibe og hurtigtgående gummibåde til Nordjylland. Danmark stiller med både Jægerkorpset, Frømandskorpset, Søværnet, Hæren, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet.

Der er gode chancer for at se hurtigtgående gummibåde med soldater i Nordjylland de kommende dage. PR-foto: Palshøj/Forsvaret

Øvelsen har fået navnet "Night Hawk 2021", og her skal der trænes i en række forskellige discipliner til vand, til lands og i luften - og endda også i byer. Det sidste er populært blandt deltagerne, fordi øvelserne dermed foregår i realistiske miljøer.

- Med dette års ambitionsniveau sætter vi barren endnu højere end tidligere, og der er rift om pladserne hos de udenlandske deltagere, siger generalmajor Peter Boysen, der er chef for Specialoperationskommandoen. Det er her, Jægerkorpset og Frømandskorpset hører til. Der har været afholdt øvelser under Night Hawk-navnet siden begyndelsen af 90'erne.

Der vil altså kunne ses og høres helikoptere, fly og hurtige både, og det vil være sandsynligt, at du støder på en gruppe soldater eller måske hører skudsalver og eksplosioner. Men som sådan bliver det ikke muligt for offentligheden at følge med i øvelsen. Night Hawk er nemlig omgærdet af en del hemmelighedskræmmeri, så specialstyrkerne kan træne uforstyrret og uden at afsløre deres taktikker.

Der orienteres løbende om øvelsen på Facebooksiden "Specialoperationskommandoen - SOKOM" og på Forsvarets Øvelsesaktiviteter.