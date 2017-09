Tv-juleshow vender tilbage til Nordjylland

AALBORG: TV2 Alletiders Juleshow 2017 bliver igen i år sendt fra Musikkens Hus i Aalborg.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Musikkens Hus onsdag.

I december 2016 fik juleshowet fra Aalborg 870.000 seere. Når der atter transmitteres julehygge fra Aalborg, bliver det for tredje gang.

- Vi har sammen med TV2 og produktionsselskabet bytheBuch skabt en stor succes med juleshows i Musikkens Hus, siger Lasse Rich Henningsen, der er administrerende direktør i Musikkens Hus. Han glæder sig over muligheden for at vise musikhuset frem for nationen.

TV2-redaktør, Dorte Borregaard glæder sig til at lave juleshow for tredje gange i Aalborg:

- Vi er glade for samarbejdet med Musikkens Hus, og vi ser frem til at lave endnu et dejligt juleshow med kendte julehits til danskerne, siger hun.

Showet optages fra Koncertsalen 29. november, og Mikkel Kryger og Louise Wolff er værter. På scenen vil der være en række af danske solister, som akkompagneres af Aalborg Symfoniorkester.

TV2 Alletiders Juleshow vises i december. Billetsalget åbner fredag 15. september.